Hz. İlyas (as.), İsrailoğulları'na gönderilen bir peygamberdir. O, insanları Allah'a (cc.) iman etmeye ve putperestlikten uzak durmaya çağırmıştır. Hz. İlyas (as.), cesareti ve kararlılığı ile bilinir ve Allah'ın (cc.) emirlerini yerine getirmekte büyük bir azim göstermiştir. Onun hayatı, iman ve sabır örneği olarak anlatılır. Ondan bahsettiği için Saffat Suresi 129-130. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı mutlaka okunmalıdır.

Saffat Suresi 129-130. Ayet Okunuşu

Arapçadan okuyamayanlar için Saffat Suresi 129-130. ayet okunuşu şu şekildedir:

129. Ayet: Ve tereknâ aleyhi fîl âhirîn(âhirîne).

130. Ayet: Selâmun alâ ilyâsîn(ilyâsîne).

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Saffat Suresi 129-130. Ayet Arapça Yazılışı

Faziletleri saymakla bitmeyen Saffat Suresi'nin okunması, zehirli veya yırtıcı hayvanların zararlarından korunmaya ve rızkın bollaşmasına vesile olur. Bunun gibi daha pek çok faydası bulunan Saffat Suresi'nin 129-130. ayetinin Arapça yazılışı ise şöyle ifade edilir:





Saffat Suresi 129-130. Ayet Türkçe Anlamı

Allah'ın (cc.), Saffat Suresi ile hangi mesajları vermek istediğini anlamak için surenin mealine bakılması gerekir. Saffat Suresi'nin 129-130. ayet Türkçe meali ve açıklaması ise şu şekilde yapılır:

(129-130) "Onun hakkında, "İlyâs'a selâm olsun!" ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik."