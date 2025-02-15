Saffat Suresi, bu mücadelelerin izlerini taşıyan surelerden biridir. Sure, peygamberlerin karşılaştığı zorlukları, toplumlarının tepkilerini ve sonunda hakikatin üstün geldiğini anlatır. Surede, Allah'ın adaleti ve rahmeti vurgulanarak insanlara doğru yola yönelmeleri öğütlenir. Saffat Suresi 134-135-136. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Allah'ın adaletinin inkarcı toplumlar üzerindeki tecellisini ve peygamberlerin çabalarının nasıl bir dönüşüm sağladığını vurgular.

Saffat Suresi 134-135-136. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 134-135-136. Ayet Okunuşu

134. Ayet: İz necceynahü ve ehlehu ecmeıyn

135. Ayet: İlla acuzen fil ğabirın

136. Ayet: Sümme demmernel aharın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 134-135-136. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Saffat Suresi, insanlara doğru yolu göstermek, onları uyararak imanlarını güçlendirmek ve ahiret bilincini canlı tutmak amacıyla nazil olmuştur. İçerdiği mesajlar, hem bireysel hem de toplumsal hayat için rehber niteliğindedir.

134-135. Ayet: Hani biz onu ve geride kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın (kâfir olan eşi) dışında bütün ailesini kurtarmıştık.

136. Ayet: Sonra da diğerlerini yok ettik.