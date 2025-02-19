Saffat Suresi, ilahi mesajları ve bu mesajlara verilen tepkileri anlatırken, geçmiş toplumların yaşadığı olayları ders alınması gereken örnekler olarak sunar. Surede, peygamberlerin uyarılarını dikkate almayan toplumların nasıl helak oldukları ve bu olayların insanlığa ne gibi mesajlar verdiği ele alınır. Allah, insanları düşünmeye, geçmişten ibret almaya ve O'nun yolunda ilerlemeye çağırır. Saffat Suresi 137-138. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı geçmişin önemini vurgular.

Saffat Suresi 137-138. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 137-138. Ayet Okunuşu

137. Ayet: Ve inneküm le temürrune aleyhim musbihıyn

138. Ayet: Ve bil leyl e fe la ta'kılun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 137-138. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Müşriklerin, Allah'ın varlığı ve birliğini reddetmelerinden ötürü ahirette yaşayacakları azap tasvir edilir. Bu ayetler, hakikati inkar edenlerin nasıl bir sonla karşılaşacağını gözler önüne serer.

137-138. Ayet: Şüphesiz sizler (yolculuklarınız sırasında) sabah akşam onların (harap olmuş) yurtlarına uğrayıp duruyorsunuz. Hâlâ düşünmeyecek misiniz?