Kur'an-ı Kerim, peygamberlerin yaşamlarından kesitler sunarak, inananlara yol gösterir. Bu kıssalar, Allah'a olan güvenin ve teslimiyetin önemini vurgular. Saffat Suresi, bu bağlamda birçok peygamberin kıssasına yer veren surelerden biridir. Surede, insanın zorluklar karşısındaki duruşu, Allah'a olan bağlılığı gözler önüne serilir. Saffat Suresi 139-140-141-142. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı peygamberlerin hayatlarındaki ilahi hikmetin insanlara rehberlik eden yönlerini açıklar.

Saffat Suresi 139-140-141-142. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 139-140-141-142. Ayet Okunuşu

139. Ayet: Ve inne yunüse le minel murselın

140. Ayet: İz ebeka ilel fülkil meşhun

141. Ayet: Fe saheme fe kane minel müdhadıyn

142. Ayet: Feltekamehül hutü ve hüve mülım

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 139-140-141-142. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

139. Ayet: Kuşkusuz Yûnus da elçilerimizdendi.

140. Ayet: Vaktiyle o, yüklü bir tekneyle ülkesinden kaçmıştı.

141. Ayet: Kur'aya girdi ve kaybedenlerden oldu.

142. Ayet: Kendisini (büyük bir) balık yuttu. Doğrusu o (bundan önce) kınanacak bir iş yapmıştı.