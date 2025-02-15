Kur'an-ı Kerim, insanın hatalarını telafi etmesi ve ilahi rahmete yönelmesi konusunda yol gösterir. Peygamberlerin hayatlarından örnekler vererek, insana hem rehberlik eder hem de teselli sunar. Saffat Suresi, bu rehberliği güçlü bir şekilde sergileyen surelerden biridir. Surede, Allah'a olan teslimiyet, hatalardan dönüş ve sabrın ödülleri gibi konulara dikkat çekilir. Saffat Suresi 143-144. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı tövbe etmenin ve Allah'a sığınmanın önemini gösterir.

Saffat Suresi 143-144. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 143-144. Ayet Okunuşu

143. Ayet: Fe lev la ennehu kane minel müsebbihıyn

144. Ayet: Le lebise fı batnihı ila yevmi yüb'asun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 143-144. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

143-144. Ayet: Eğer o, Allah'ı tespih edip yüceltenlerden olmasaydı, mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı.