Saffat Suresi, ilahi mesajların insanlar tarafından nasıl karşılandığını, iman edenlerin ve etmeyenlerin tavırlarını açık bir şekilde ortaya koyar. Surede, geçmişteki toplumların hataları, bu hatalardan alınması gereken dersler ve Allah'ın rahmetine yönelmenin önemi üzerinde durulur. Saffat Suresi 148-149-150. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı toplumların hatalarından alınacak derslerin insanın hem bireysel hem de toplumsal yaşamını nasıl etkileyebileceğini ortaya koyar.

Saffat Suresi 148-149-150. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 148-149-150. Ayet Okunuşu

148. Ayet: Fe amenu fe metta'nahüm ila hıyn

149. Ayet: Festeftihim e li rabbikel benatü ve lehümül benun

150. Ayet: Em halaknel melaiket inasev ve hüm şahidun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Saffat Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Saffat Suresi 148-149-150. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

148. Ayet: Nihayet onlar iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar geçindirdik.

149. Ayet: Ey Muhammed! Onlara sor: Kız çocukları Rabbinin de erkek çocukları onların mı?

150. Ayet: Yoksa biz melekleri dişi olarak yaratmışız da onlar şahid mi bulunuyorlarmış?