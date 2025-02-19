Haberler Yaşam Haberleri Saffat Suresi 157-158-159-160. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 19.2.2025 09:42

Saffat Suresi 157-158-159-160. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

İnsanın hayatı boyunca yöneldiği en temel sorulardan biri, varoluşunun kaynağı ve bu kaynağın anlamıdır. Allah, insanın bu sorularına cevap veren, ona rehberlik eden ve onu doğru yola çağıran yegâne varlıktır. Ancak tarih boyunca insanlar, Allah hakkında yanlış inançlar geliştirmiş ve bu inançlarla hakikatten uzaklaşmıştır. Saffat Suresi 157-158-159-160. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Allah’a ortak koşmanın insana ve topluma zararını ele alır.

Saffat Suresi 157-158-159-160. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Saffat Suresi, Allah'ın varlığını, birliğini ve kudretini güçlü bir şekilde vurgulayan bir suredir. Sure, insanların Allah'a yönelik yakışıksız ifadelerini ve bu ifadelerin geçersizliğini açık bir şekilde ortaya koyar. Özellikle Allah'a ortak koşma ve O'na iftira atma gibi ciddi hatalar, bu surede sert bir dille eleştirilir. Saffat Suresi 157-158-159-160. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Allah'a yönelik yanlış ifadelerin, O'nun büyüklüğü karşısında ne kadar zayıf olduğunu gözler önüne serer.

Saffat Suresi 157-158-159-160. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 157-158-159-160. Ayet Okunuşu

157. Ayet: Fe'tu bi kitabiküm in küntüm sadikıyn

158. Ayet: Ve cealu beynehu ve beynel cinneti neseba ve le kad alimetil cinnetü innehüm le muhdarun

159. Ayet: Sübhanellahi amma yesıun

160. Ayet: İlla ıbadellahil muhlesıyn

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 157-158-159-160. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

157. Ayet: Eğer doğru söyleyen kimseler iseniz getirin (bu delili içeren) kitabınızı!

158. Ayet: Allah ile cinler arasında da nesep bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah'ın huzuruna getirileceklerini bilirler.

159. Ayet: Allah onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.

160. Ayet: Ancak Allah'ın ihlâslı kulları bunlar gibi değildir.

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Saffat Suresi 157-158-159-160. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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