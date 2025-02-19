Haberler Yaşam Haberleri Saffat Suresi 164-165-166. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 19.2.2025 10:30

Saffat Suresi 164-165-166. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Saffat Suresi, 182 ayetten oluşmaktadır. Sure, Allah’ın kudretine, peygamberlerin davetlerine ve onların gönderiliş hikmetlerine vurgu yapar. Aynı zamanda Allah’a kulluk edenlerin ödüllendirileceği bir ahiret hayatının varlığını da hatırlatır. Surenin 164, 165 ve 166. ayetleri, meleklerin Allah’a olan bağlılıklarını bir bölümdür. Saffat Suresi 164-165-166. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ayrıca, evrenin düzeni ve inanmayanların cezası gibi önemli konuları ele almaktadır.

Saffat Suresi 164-165-166. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Saffat Suresi'nin bu ayetleri, meleklerin Allah'a olan mutlak itaatlerini ortaya koymaktadır. Her birinin kendine ait bir görev ve makamı olduğu, saf saf düzen içinde hareket ettikleri ve sürekli Allah'ı tesbih ettikleri ifade edilmektedir. Allah'ın yarattığı düzen kusursuzdur ve her varlık, O'nun emirlerine uygun şekilde hareket eder. Saffat Suresi 164-165-166. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı kısaca, insanların Allah'a itaatte melekleri örnek almaları gerektiği hatırlatılır.

Saffat Suresi 164-165-166. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 164-165-166. Ayet Okunuşu

164. Ayet: Ve ma minna illa lehü mekamüm ma'lum

165. Ayet: Ve inna le nahnüs saffun

166. Ayet: Ve inna le nahnül müsebbihün

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Saffat Suresi 164-165-166. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

164. Ayet: (Putperestlerce Allah'ın kızları sayılan melekler şöyle derler:) "Bizim her birimizin mutlaka belli bir yeri vardır.

165. Ayet: Biz mutlaka (o yerlerde) saf tutarız.

166. Ayet: Ve biz, kuşkusuz Allah'ı tesbih ederiz."

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Saffat Suresi 164-165-166. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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