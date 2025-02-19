Saffat Suresi'nin bu ayetleri, meleklerin Allah'a olan mutlak itaatlerini ortaya koymaktadır. Her birinin kendine ait bir görev ve makamı olduğu, saf saf düzen içinde hareket ettikleri ve sürekli Allah'ı tesbih ettikleri ifade edilmektedir. Allah'ın yarattığı düzen kusursuzdur ve her varlık, O'nun emirlerine uygun şekilde hareket eder. Saffat Suresi 164-165-166. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı kısaca, insanların Allah'a itaatte melekleri örnek almaları gerektiği hatırlatılır.

Saffat Suresi 164-165-166. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 164-165-166. Ayet Okunuşu

164. Ayet: Ve ma minna illa lehü mekamüm ma'lum

165. Ayet: Ve inna le nahnüs saffun

166. Ayet: Ve inna le nahnül müsebbihün

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Saffat Suresi 164-165-166. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

164. Ayet: (Putperestlerce Allah'ın kızları sayılan melekler şöyle derler:) "Bizim her birimizin mutlaka belli bir yeri vardır.

165. Ayet: Biz mutlaka (o yerlerde) saf tutarız.

166. Ayet: Ve biz, kuşkusuz Allah'ı tesbih ederiz."