Bu üç ayet, Allah'ın peygamberlerini ve onların getirdiği mesajı doğrulayan müminlere verdiği destek ve yardımın kesinliğini ifade etmektedir. Allah, gönderdiği peygamberlerin haklı davalarını üstün kılacağını ve onların takipçilerine yardım edeceğini vaat etmiştir. Bu, müminler için bir teselli ve motive edici bir mesaj olmaktadır. Saffat Suresi 170-171-172. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı aslında Allah'ın sözünün kesinliği ve hak dinin zaferi üzerine kuruludur.

Saffat Suresi 170-171-172. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 170-171-172. Ayet Okunuşu

170. Ayet: Fe keferu bih fe sevfe ya'lemun

171. Ayet: Ve le kad sebekat kelimetüna li ıbadinel murselın

172. Ayet: İnnehüm le hümül mensurun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Saffat Suresi 170-171-172. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

170. Ayet: Ama şimdi bu kitabı (Kur'an) inkâr ediyorlar! Yakında her şeyi öğrenecekler!

171. Ayet: Andolsun ki elçi olarak gönderdiğimiz kullarımıza geçmişte söz vermiştik:

172. Ayet: Zafere mutlaka onlar ulaşacaklar.