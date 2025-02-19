Saffat Suresi'nin 173, 174 ve 175. ayetleri, peygamberlerin haklı davasının nihai zaferini vurgulamaktadır. Bu ayetler, müminlere sabır, sebat ve ilahi yardıma güvenme çağrısı yapar. İnkârcılar da yaptıklarının karşılığını elbet göreceklerdir. Kur'an-ı Kerim'in mesajını anlamak ve hayatımıza rehber edinmek, hem dünya hem de ahiret saadetinin kapılarını aralayacaktır. Saffat Suresi 173-174-175. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bunlardan bahsederek bizleri bilgilendirmektedir.

Saffat Suresi 173-174-175. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 173-174-175. Ayet Okunuşu

173. Ayet: Ve inne cündena lehümül ğalibun

174. Ayet: Fe tevelle anhüm hatta hıyn

175. Ayet: Ve ebsırhüm fe sevfe yübsırun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Saffat Suresi 173-174-175. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

173. Ayet: Galip gelenler kesinlikle bizim ordumuz olacak.

174. Ayet: (Ey resulüm!) Şimdi sen bir süre için o inkârcıları kendi hallerine bırak.

175. Ayet: Hallerini gör onların; ileride kendileri de görecekler!