Haberler Yaşam Haberleri Saffat Suresi 173-174-175. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 19.2.2025 10:49 Son Güncelleme: 19.2.2025 10:51

Saffat Suresi 173-174-175. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Saffat Suresi, peygamberlerin gönderiliş hikmetini açıklayan ve müminlerle inkârcılar arasındaki farkları net bir şekilde ortaya koyan ayetleriyle dikkat çeker. Surenin son bölümleri, Allah’a iman edenlerin zaferini ve Allah’ın adaletini öne çıkarır. Bu ayetler, müminlere umut verirken, inkârcılara da bir uyarıdır. Saffat Suresi 173-174-175. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise bizlere ilahi yardımların kesinliğini ve peygamberlerin davetinin temel amacını ifade etmektedir.

Saffat Suresi 173-174-175. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Saffat Suresi'nin 173, 174 ve 175. ayetleri, peygamberlerin haklı davasının nihai zaferini vurgulamaktadır. Bu ayetler, müminlere sabır, sebat ve ilahi yardıma güvenme çağrısı yapar. İnkârcılar da yaptıklarının karşılığını elbet göreceklerdir. Kur'an-ı Kerim'in mesajını anlamak ve hayatımıza rehber edinmek, hem dünya hem de ahiret saadetinin kapılarını aralayacaktır. Saffat Suresi 173-174-175. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bunlardan bahsederek bizleri bilgilendirmektedir.

Saffat Suresi 173-174-175. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 173-174-175. Ayet Okunuşu

173. Ayet: Ve inne cündena lehümül ğalibun

174. Ayet: Fe tevelle anhüm hatta hıyn

175. Ayet: Ve ebsırhüm fe sevfe yübsırun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Saffat Suresi 173-174-175. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

173. Ayet: Galip gelenler kesinlikle bizim ordumuz olacak.

174. Ayet: (Ey resulüm!) Şimdi sen bir süre için o inkârcıları kendi hallerine bırak.

175. Ayet: Hallerini gör onların; ileride kendileri de görecekler!

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Saffat Suresi 173-174-175. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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