Kur'an-ı Kerim, bu hakikat arayışını ve ona karşı sergilenen tavırları ele alarak insanlara rehberlik eder. Saffat Suresi, bu bağlamda geçmiş toplulukların hatalarını ve bu hatalardan alınması gereken dersleri güçlü bir şekilde aktarır. Sure, inançsızlıkta ısrar edenlerin durumunu ele alırken, Allah'ın rahmetine ve adaletine vurgu yapar. Saffat Suresi 176-177-178. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı inançsızlıkta ısrar edenlerin durumuna dikkat çeker.

Saffat Suresi 176-177-178. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 176-177-178. Ayet Okunuşu

176. Ayet: E fe biazabina yesta'cilun

177. Ayet: Fe iza nezele bi sahatihim fe sae sabahul münzerın

178. Ayet: Ve tevelle anhüm hatta hıyn

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Saffat Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Saffat Suresi 176-177-178. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

176. Ayet: Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar?

177. Ayet: Fakat azabımız onların yurtlarına indiğinde o uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur!

178. Ayet: Ey Muhammed! Bir süreye kadar onlardan yüz çevir.