Saffat Suresi, Allah'ın yarattığı düzenin mükemmelliğini ve ilahi birliğin önemini vurgulayan bölümleriyle dikkat çeker. Bu sure, insanları Allah'ın yüceliğini düşünmeye davet eder ve aynı zamanda inkârcılara yönelik uyarılar içerir. Surede, Allah'ın azameti ve yaratılışın muazzamlığına dair etkileyici mesajlar yer alır. Saffat Suresi 179-180. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Allah'ın yarattığı düzenin kusursuzluğunu vurgular ve insanı bu düzen üzerinde düşünmeye çağırır.
179. Ayet: Ve ebsır fe sevfe yübsırun
180. Ayet: Sübhane rabbike rabbil ızzeti amma yesfun
NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.
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Saffat Suresi, inanç esaslarını güçlendirmek, müşriklerin yanlış inanışlarını reddetmek ve peygamberlerin tevhid mücadelesini anlatmak gibi temel konuları ele alır.
179. Ayet: (Bekle ve) gör. Onlar da yakında görecekler.
180. Ayet: Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.