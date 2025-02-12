Saffat Suresi 19-20-21. ayetleri, hem birer uyarı hem de öğüt niteliği taşır. İnsana, Allah'a inanmanın ve yalnızca O'na yönelmenin önemini hatırlatır. Aynı zamanda, inkâr etmenin ve şirke düşmenin sonuçlarının ne kadar ağır olduğunu gözler önüne serer. Müslümanlar için bu ayetler, imanlarını pekiştirmeleri ve Allah'a karşı sorumluluklarını daha derin bir şekilde kavramaları için önemli bir hatırlatmadır. Saffat Suresi 19-20-21. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bu konularda bizleri bilgilendirir.
19. Ayet: Fe innema hiye zecratüv vahıdetün fe izahüm yenzurun
20. Ayet: Ve kalu ya veylena haza yevmüd dın
21. Ayet: Haza yevmül faslillezı küntüm bihı tükezzibun
NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.
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19. Ayet: Kuşkusuz o, bir tek korkunç sesten ibarettir; bunun ardından onlar şaşkınlıkla etrafa bakıyor olacaklar!
20. Ayet: "Eyvah" diyecekler, "İşte hesap günü!"
21. Ayet: Evet, bu, asılsız olduğunu savunduğunuz yargı günüdür.