Saffat Suresi 19-20-21. ayetleri, hem birer uyarı hem de öğüt niteliği taşır. İnsana, Allah'a inanmanın ve yalnızca O'na yönelmenin önemini hatırlatır. Aynı zamanda, inkâr etmenin ve şirke düşmenin sonuçlarının ne kadar ağır olduğunu gözler önüne serer. Müslümanlar için bu ayetler, imanlarını pekiştirmeleri ve Allah'a karşı sorumluluklarını daha derin bir şekilde kavramaları için önemli bir hatırlatmadır. Saffat Suresi 19-20-21. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bu konularda bizleri bilgilendirir.

Saffat Suresi 19-20-21. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 19-20-21. Ayet Okunuşu

19. Ayet: Fe innema hiye zecratüv vahıdetün fe izahüm yenzurun

20. Ayet: Ve kalu ya veylena haza yevmüd dın

21. Ayet: Haza yevmül faslillezı küntüm bihı tükezzibun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 19-20-21. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

19. Ayet: Kuşkusuz o, bir tek korkunç sesten ibarettir; bunun ardından onlar şaşkınlıkla etrafa bakıyor olacaklar!

20. Ayet: "Eyvah" diyecekler, "İşte hesap günü!"

21. Ayet: Evet, bu, asılsız olduğunu savunduğunuz yargı günüdür.