Saffat Suresi 25-26. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kur'an'ın 444. sayfasında başlayıp 451. sayfasında son bulan Saffat Suresi Allah'ın birliğini ve kudretini anlatan ayetleriyle Müslümanlar için önemli bir rehberdir. İman ve ahiret inancının temellerini ele alan bu sure, özellikle kıyamet gününde gerçekleşecek olaylara dikkat çeker. Bu bağlamda Saffat Suresi 25-26. ayet okunuşu ile Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı incelendiğinde kıyamet gününde inkarcıların sorgulanmasını anlattığı anlaşılacaktır.

Saffat Suresi 25-26. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 25-26. Ayet Okunuşu

Kur'an-ı Kerim'in 37. suresi olarak 23. cüzde yer almakta olan Saffat Suresi 182 ayetten meydana gelir. Mekke döneminde indirilmiş olan bu sure kıyamet, ahiret, Allah'ın birliği ve kudreti gibi konuları ele alır. Surenin 25 ve 26. ayetleri inkarcıların ahiretteki sorgusuna vurgu yapar. Müslümanlar için ders niteliğinde olan bu ayetlerin okunuşu ise şu şekildedir;

25.Me leküm la tenasarun

26.Bel hümül yevme müsteslimun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Saffat Suresi 25-26. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Allah'ın birliğini, kudretini, peygamberlerin mesajlarını, kıyamet gününü, dirilişi ve ahiret hayatını ele alan Saffat Suresi inkarcıların durumunu ve müminlerin mükafatını çarpıcı bir şekilde anlatır. Ayrıca Allah'ın kâinattaki delillerine ve peygamberlerin örnek hayatlarına da değinen surenin 25 ve 26. ayetlerinin Türkçe anlamları ve açıklamaları şöyledir;

25. Ayet: Onlara, "Ne diye yardımlaşmıyorsunuz?" denir.

26. Ayet: Hayır, onlar bugün teslim olmuş kimselerdir.