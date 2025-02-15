Saffat Suresi, Allah'ın birliği ve ahiret inancını anlatan bir suredir. Aynı zamanda inkarcıların ahiret yaşantısındaki pişmanlıklarına değinmektedir. Surede çok önemli olan iki konuya vurgu yapılır. Bu konuların ilki tevhid ilkesidir. Bir diğeri ise Müslümanlarda sorumluluk bilincinin oluşması için ahiret inancıdır. Bundan dolayı Saffat Suresi 39-40. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı konularına önem verilmelidir.

Saffat Suresi 39-40. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 39-40. Ayet Okunuşu

39. Ayet: Ve ma tüczevne illa ma küntüm ta'melun

40. Ayet: İlla ıbadellahil muhlesıyn

Saffat Suresi 39-40. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Saffat Suresi en önemli ayetleri arasında 39-40. Ayetlerin Türkçe mealleri mutlaka üzerinde durulması gerekenler arasındadır. Surede son derece önemli olan Peygamberlerin kıssalarına geniş yer verilmiştir. Bu ayetlerin Türkçe mealleri ise şu şekildedir:

39. Ayet: Ve sadece yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız.

40. Ayet: Ancak, Allah'ın samimi kulları bu cezanın dışındadır.