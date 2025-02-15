Haberler Yaşam Haberleri Saffat Suresi 39-40. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 15.2.2025 14:52 Son Güncelleme: 15.2.2025 14:53

Saffat Suresi 39-40. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Saffat Suresi, Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan ve 37. sırada olan suredir. Toplamda 187 ayetten oluşan bu süre Mekke döneminde indirilmiştir. İniş sırasına göre ise 56. sırada bulunmaktadır. Sure ismini ilk ayette yer alan es-Saffat isminden almaktadır. Sıra sıra dizilmiş ve saf duranlar anlamına gelmektedir. Önemli olduğu için Saffat Suresi 39-40. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı gibi detaylar dikkati çeker.

Saffat Suresi 39-40. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Saffat Suresi, Allah'ın birliği ve ahiret inancını anlatan bir suredir. Aynı zamanda inkarcıların ahiret yaşantısındaki pişmanlıklarına değinmektedir. Surede çok önemli olan iki konuya vurgu yapılır. Bu konuların ilki tevhid ilkesidir. Bir diğeri ise Müslümanlarda sorumluluk bilincinin oluşması için ahiret inancıdır. Bundan dolayı Saffat Suresi 39-40. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı konularına önem verilmelidir.

Saffat Suresi 39-40. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 39-40. Ayet Okunuşu

39. Ayet: Ve ma tüczevne illa ma küntüm ta'melun

40. Ayet: İlla ıbadellahil muhlesıyn

Saffat Suresi 39-40. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Saffat Suresi en önemli ayetleri arasında 39-40. Ayetlerin Türkçe mealleri mutlaka üzerinde durulması gerekenler arasındadır. Surede son derece önemli olan Peygamberlerin kıssalarına geniş yer verilmiştir. Bu ayetlerin Türkçe mealleri ise şu şekildedir:

39. Ayet: Ve sadece yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız.

40. Ayet: Ancak, Allah'ın samimi kulları bu cezanın dışındadır.

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Saffat Suresi 39-40. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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