Saffat Suresi, Allah'ın birliği ve ahiret inancını anlatan bir suredir. Aynı zamanda inkarcıların ahiret yaşantısındaki pişmanlıklarına değinmektedir. Surede çok önemli olan iki konuya vurgu yapılır. Bu konuların ilki tevhid ilkesidir. Bir diğeri ise Müslümanlarda sorumluluk bilincinin oluşması için ahiret inancıdır. Bundan dolayı Saffat Suresi 39-40. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı konularına önem verilmelidir.
39. Ayet: Ve ma tüczevne illa ma küntüm ta'melun
40. Ayet: İlla ıbadellahil muhlesıyn
Saffat Suresi en önemli ayetleri arasında 39-40. Ayetlerin Türkçe mealleri mutlaka üzerinde durulması gerekenler arasındadır. Surede son derece önemli olan Peygamberlerin kıssalarına geniş yer verilmiştir. Bu ayetlerin Türkçe mealleri ise şu şekildedir:
39. Ayet: Ve sadece yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız.
40. Ayet: Ancak, Allah'ın samimi kulları bu cezanın dışındadır.