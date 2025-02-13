Saffat Suresi'nin 45-47. ayetleri, Allah'ın müminlere olan ikramlarını tasvir eden birer müjde niteliğindedir. Bu ayetlerde anlatılan nimetler, insanın dünya hayatında Allah'ın rızasını kazanarak ulaşabileceği ebedi mutluluk diyarının birer fragmanıdır. Cennetin bu tasvirleri, insanları ahirete hazırlanma konusunda motive ederken, ahiret hayatının kalıcılığını düşünmeye davet eder. Saffat Suresi 45-46-47. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bu nedenle hem bir müjde hem de bir tefekkür çağrısıdır.

Saffat Suresi 45-46-47. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 45-46-47. Ayet Okunuşu

45. Ayet: Yütafü alyhim bi ke'sim mim meıyn

46. Ayet: Beydae lezzetil lişşaribın

47. Ayet: La fıha ğavlüv ve la hüm anha yünzefun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 45-46-47. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

45. Ayet: Aralarında, kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır.

46. Ayet: Bembeyaz; içenlere lezzet verir.

47. Ayet: İçenlere dokunmaz, ondan sarhoş da olmazlar.