Haberler Yaşam Haberleri Saffat Suresi 48-49-50. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 15.2.2025 14:42

Saffat Suresi 48-49-50. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Saffat Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 37. suresi olup, cennet ve cehennem gibi konuları ele alır. Bu surenin 48-50. ayetleri, cennette müminlere sunulacak nimetlerden biri olan eşler üzerine odaklanır. Bu ayetlerde, cennet kadınlarının güzelliği ve eşlerine olan bağlılığı vurgulanır. Saffat Suresi 48-49-50. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ayrıca cennet ehlinin nimetlerini ve huzurlu yaşamını tasvir ederken, onların dünya hayatında elde edemediklerini ahirette bulacaklarını anlatır.

Saffat Suresi 48-49-50. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Saffat Suresi'nin 48-50. ayetleri, cennet hayatının güzelliklerini ve ahirette müminleri bekleyen nimetleri açıklamaktadır. Bu ayetler, insanların Allah'a olan bağlılıklarını güçlendirmeleri gerektiğini hatırlatır. Cennet, dünya hayatının geçici sıkıntılarına karşılık, sonsuz bir ödül ve huzur yurdudur. Saffat Suresi 48-49-50. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı da bu nedenle insanları Allah'ın emir ve yasaklarına uymaya, tevhid inancına sarılmaya ve ahiret için hazırlık yapmaya teşvik eder.

Saffat Suresi 48-49-50. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 48-49-50. Ayet Okunuşu

48. Ayet: Ve ındehüm kasıratüt tarfi ıyn

49. Ayet: Ke ennehünne beydum meknun

50. Ayet: Fe akbele ba'duhüm ala ba'dıy yetesaelun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 48-49-50. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

48. Ayet: Yanlarında bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş iri gözlü eşler vardır.

49. Ayet: Sanki onlar (beyazlıklarıyla), saklanmış (gün yüzü görmemiş) yumurtalardır.

50. Ayet: Derken birbirlerine yönelip sorarlar.

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Saffat Suresi 48-49-50. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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