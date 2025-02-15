Saffat Suresi'nin 48-50. ayetleri, cennet hayatının güzelliklerini ve ahirette müminleri bekleyen nimetleri açıklamaktadır. Bu ayetler, insanların Allah'a olan bağlılıklarını güçlendirmeleri gerektiğini hatırlatır. Cennet, dünya hayatının geçici sıkıntılarına karşılık, sonsuz bir ödül ve huzur yurdudur. Saffat Suresi 48-49-50. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı da bu nedenle insanları Allah'ın emir ve yasaklarına uymaya, tevhid inancına sarılmaya ve ahiret için hazırlık yapmaya teşvik eder.

Saffat Suresi 48-49-50. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 48-49-50. Ayet Okunuşu

48. Ayet: Ve ındehüm kasıratüt tarfi ıyn

49. Ayet: Ke ennehünne beydum meknun

50. Ayet: Fe akbele ba'duhüm ala ba'dıy yetesaelun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 48-49-50. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

48. Ayet: Yanlarında bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş iri gözlü eşler vardır.

49. Ayet: Sanki onlar (beyazlıklarıyla), saklanmış (gün yüzü görmemiş) yumurtalardır.

50. Ayet: Derken birbirlerine yönelip sorarlar.