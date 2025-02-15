Saffat Suresi'nin 48-50. ayetleri, cennet hayatının güzelliklerini ve ahirette müminleri bekleyen nimetleri açıklamaktadır. Bu ayetler, insanların Allah'a olan bağlılıklarını güçlendirmeleri gerektiğini hatırlatır. Cennet, dünya hayatının geçici sıkıntılarına karşılık, sonsuz bir ödül ve huzur yurdudur. Saffat Suresi 48-49-50. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı da bu nedenle insanları Allah'ın emir ve yasaklarına uymaya, tevhid inancına sarılmaya ve ahiret için hazırlık yapmaya teşvik eder.
48. Ayet: Ve ındehüm kasıratüt tarfi ıyn
49. Ayet: Ke ennehünne beydum meknun
50. Ayet: Fe akbele ba'duhüm ala ba'dıy yetesaelun
NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.
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48. Ayet: Yanlarında bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş iri gözlü eşler vardır.
49. Ayet: Sanki onlar (beyazlıklarıyla), saklanmış (gün yüzü görmemiş) yumurtalardır.
50. Ayet: Derken birbirlerine yönelip sorarlar.