Saffat Suresi içerisinde, Kur'an-ı Kerim'de en çok tekrar edilen iki iman esasına vurgu yapılır. Bu vurgulardan bir tanesi tevhid ilkesi, diğeri ise sorumluluk bilincini oluşturan ahiret inancıdır. Bu nedenle Saffat Suresi 5-6. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

Saffat Suresi 5-6. Ayet Okunuşu

Saffat suresi temelde, Allah'ın birliğini ve kudretini vurgulayan, meleklerin Allah'a ibadet edişini anlatan bir suredir. Müşriklerin yanlış inançları eleştirilerek, tevhid inancının önemi de vurgulanır. Saffat suresinin 5. ve 6. ayetlerinin okunuşu aşağıdaki gibidir:

Saffat Suresi 5. Ayet: Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık

Saffat Suresi 6. Ayet: İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Saffat Suresi 5-6. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi Türkçe Anlamı

Saffat suresi, Allah'ın birliğini ve peygamberlerin mücadelesini anlatan en önemli surelerden biri olarak bilinir. Saffat Suresi'nin 5. ve 6. Ayetlerinin Türkçe anlamları aşağıdaki gibidir:

Saffat Suresi 5. Ayet: O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da (Batıların da) Rabbidir.

Saffat Suresi 6. Ayet: Biz en yakın göğü zinetlerle, yıldızlarla donattık.