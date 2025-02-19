Allah'ın birliği ve ahiret inancı gibi konuları anlatan Saffat Suresi içerisinde bazı ayetler üzerinde özellikle durulmaktadır. Bu sure içerisinde çok önemli iki konuya vurgu yapılır. İlk dile getirilen konu tevhid ilkesinin önemidir. Üzerinde durulan diğer konu Müslümanlara sorumluluk geliştirmesi için açıklanan ahiret inancı kavramıdır. Bu bakımdan Saffat Suresi 54-55. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı konularına bakılmalıdır.

Saffat Suresi 54- 55. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 54- 55. Ayet Okunuşu

54. Kale hel entüm müttaliun

55. Fattalea fe raahü fı sevail cehıym

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Saffat Suresi 54- 55. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Saffat Suresi içerisinde bazı ayetlerin Türkçe anlamları Müslümanlar için önemli manevi bilgiler içermektedir. Özellikle Peygamberlerin kıssalarına geniş yer veren bu sure içerisinde çok önemli kabul edilen ayetlerden ikisi 54- 55. ayetlerdir. Bu ayetlerin Türkçeleri şu şekildedir:

54. Konuşan o kimse yanındakilere, "Bakar mısınız, hali ne oldu?" der.

55. Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür.