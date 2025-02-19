Lütuf, Allah'ın (cc.) kullarına karşı gösterdiği merhamet, iyilik ve ihsan anlamına gelir. Allah (cc.), lütfunu özellikle iman eden, takva sahibi olan ve iyi ameller işleyen kullarına bahşeder. Bu lütuf, dünya ve ahiret hayatında çeşitli nimetler ve rahmetler şeklinde tezahür eder. Allah'ın (cc.) lütfu, O'nun sınırsız merhametinin ve sevgisinin bir göstergesidir. Saffat Suresi 56-57. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise bunu açıklar.

Saffat Suresi 56-57. Ayet Okunuşu

Mekke'de nüzul olan ve Kur'an'ın 37. suresi olan Saffat Suresi'nin 56-57. ayetinin okunuşu şu şekildedir:

56. Ayet: Kale tellahi in kidte le türdın

57. Ayet: Ve lev la nı'metü rabbı leküntü minel muhdarın

Saffat Suresi 56-57. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 56-57. ayetin Arapça yazılışı şöyle:

Saffat Suresi 56-57. Türkçe Anlamı

Kıyamet gününden, ahiret hayatından, cinlerden, meleklerden, peygamber kıssalarından ve Ba'l tapınmasından bahsedilen Saffat Suresi 56-57. ayetin Türkçe meali ve açıklaması şöyle:

(56) "Allah'a yemin ederim ki" der, "Neredeyse beni de mahvedecektin!"

(57) "Rabbimin lutfu olmasaydı ben de şimdi cehenneme getirilenler arasında olacaktım."