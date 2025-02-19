Saffat Suresi 58-59-60-61. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kur'an-ı Kerim'in 37. suresi olan Saffat Suresi 182 ayetten meydana gelmekte ve 23. cüzde yer almaktadır. Mekke döneminde indirilmiş olan bu sure saf tutanlar anlamına gelen ve meleklerin Allah'a olan itaatleri ile saf duruşlarına atıfta bulunan Saffat kelimesini isim olarak almıştır. Saffat Suresi 58-59-60-61. ayet okunuşu ile Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise ahiret hayatının önemine dikkat çeker ve müminler ile inkarcıların durumlarını karşılaştırır.

Saffat Suresi 58-59-60-61. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 58-59-60-61. Ayet Okunuşu

Saffat Suresi 182 ayetiyle Mekke döneminde nazil olmuş ve Kur'an'ın 23. cüzünde yer almıştır. Sure, meleklerin saflar halinde dizilişi ve Allah'a itaatlerini simgeleyen bir tema ile başlar. Kıyamet günü, cennet ve cehennem ehlinin durumları, peygamberlerin örnek mücadeleleri ve Allah'ın birliği gibi konuların işlendiği bu surenin 58-59-60-61. ayetlerinin okunuşu şu şekildedir:

58.E fe ma nahnü bi meyyitın

59.İlla mevtetenel ula ve ma nahnü bi müazzebın

60.İnne haza le hüvel fevzül azıym

61.Li misli haza felya'melil amilun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Saffat Suresi 58-59-60-61. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Nuh, İbrahim, İsmail, İshak, Harun, Musa, Lut, İlyas ve Yunus peygamberlerin kıssalarının anlatıldığı Saffat Suresi'nin 58- 59- 60 ve 61. ayetleri cennet ehlinin ahiret nimetlerini idrak etmesi ve geçmişte kendilerine yapılan uyarıların doğruluğunu kavrayarak Allah'a şükretmelerini anlatır. Bu ayetler, Allah'a inananların mükafatlandırılacağını, inkâr edenlerin ise pişmanlık duyacaklarını vurgular. Bu ayetlerin Türkçe anlamları ve mealleri aşağıdaki gibidir;

58-59. Ayet: "Nasıl, ilk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? Bize azap edilmeyecek miymiş?"

60. Ayet: Şüphesiz bu (cennetteki nimetlere ulaşmak) büyük bir başarıdır.

61. Ayet: Çalışanlar böylesi için çalışsınlar!