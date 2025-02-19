İyi insanlar, cennette büyük bir sevinç ve mutlulukla karşılanacaklardır. Cennette, Allah'ın (cc.) rahmeti ve nimeti ile ödüllendirileceklerdir. Onlar için hazırlanan cennet bahçelerinde, ebedi huzur ve mutluluk içinde yaşayacaklardır. Her türlü sıkıntıdan ve üzüntüden uzak olacaklardır. Allah'ın rızasını kazanmış olmanın huzuruyla yaşayacaklardır. Saffat Suresi 62-63. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise günahkârları bekleyen sondan bahsetmektedir.

Saffat Suresi 62-63. Ayet Okunuşu

Cehennemde kötüleri bekleyen zakkum ağacından bahseden Saffat Suresi 62-63. ayet okunuşu şu şekilde:

62. Ayet: E zalike hayrun nüzülen em şeceratüz zekkum.

63. Ayet: İnna cealnaha fitnetel liz zalimın.

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Saffat Suresi 62-63. Ayet Arapça Yazılışı

Bu surenin adı, ilk ayette geçen "es-Sâffât" kelimesinden alınmıştır ve bu kelime "sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar" anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'in 37. suresi olan ve 182 ayetten oluşan Saffat Suresi'nin 62-63. ayetinin Arapça yazılışı ise şöyle gösterilir:





Saffat Suresi 62-63. Ayet Türkçe Anlamı

Saffat Suresi'nin başından sonuna kadar pek çok önemli konuya değinilir. Bunlardan biri de ahiret hayatıdır. İyilerin iyi, kötülerin ise azap dolu bir sonsuz hayatı olacağı bildirilir. Saffat Suresi 62-63. ayet Türkçe meali ve açıklaması ise bunu destekler:

(62) "Bu mu daha iyi bir ikramdır yoksa zakkum ağacı mı?"

(63) "Biz o zakkumu zalimler için bir sınama aracı yaptık."