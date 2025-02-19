Kur'an'a göre cehennemlikler kaynar su içecektir. Bu, cehennemdeki azabın bir parçasıdır ve günahkârların çektiği acıyı artıracaktır. Kaynar su, cehennem ehlinin içeceği olarak belirtilir ve onların azabını daha da şiddetlendirecektir. Bu, Allah'ın (cc.) adaletinin ve cehennem azabının ne kadar korkunç olduğunu vurgulayan bir semboldür. Saffat Suresi 67-68. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı da cehennemliklerin hallerinin nasıl olacağını anlatır.

Saffat Suresi 67-68. Ayet Okunuşu

Allah'ın (cc.) büyüklüğünü ve yüceliğini hatırlatan Saffat Suresi'nde, ahiret hayatında nelerle karşılaşılacağı hakkında detaylara yer verilir. Cennete ve cehenneme gideceklerin hallerinden bahsedilir. Saffat Suresi 67-68. ayet okunuşu ise şöyledir:

67. Ayet: Sümme inne lehüm aleyha le şevbem min hamum

68. Ayet: Şümme inne merciahüm le ilel cehıym

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Saffat Suresi 67-68. Ayet Arapça Yazılışı

Rızkı ve sevabı artırmak için okunması tavsiye edilen surelerden biri olan Saffat Suresi'nin 67-68. ayetin Arapça yazılışı şu şekildedir:





Arapçası verilen bu ayetlerde, cehennem azabından, cehenneme gideceklerin yiyecek ve içeceklerinden bahsedilmetedir.

Saffat Suresi 67-68. Ayet Türkçe Anlamı

İnananlar için ibret verici öğütler ve kıssalarla dolu olan Saffat Suresi'nin 67-68. ayetinin Türkçe meali ve açıklaması:

(67) "Sonra onların, yedikleri bu nesnenin üzerine, kaynar su karıştırılmış bir içecekleri de olacaktır."

(68) "Sonunda onların varacakları yer mutlaka cehennem olacaktır."