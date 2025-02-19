Kura'an-ı Kerim'in 37.suresi Saffat Suresidir. Toplamda 182 ayetten oluşan surenin kelime anlamının melekleri ifade edildiği düşünülmektedir. Allah'ın birliği, yaratma gücü ve ahiret hayatının gerçekliği, surenin temel konuları arasında yer almaktadır. Suredeki peygamber kıssaları, insanların ahlâkî ve manevi hayatlarını şekillendirmelerine rehberlik etmektedir. Saffat Suresi 69-70. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı sure hakkında daha fazla bilgi edineceklerin gündemindedir.

Saffat Suresi 69-70. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 69-70. Ayet Okunuşu

Saffat Suresi 69. Ayet Okunuşu: İnnehum elfev âbâehum dâllîne.

Saffat Suresi 70. Ayet Okunuşu: Fe hum alâ âsârihim yuhraûn(yuhraûne).

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 69-70. Türkçe Anlamı

Saffat Suresi 69.Ayet Türkçe Anlamı: Kendileri de onların izinden koşa koşa gitmektedirler.