Saffat Suresi 7-8-9. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

En'am suresinden sonra, Lokman suresinden önce Mekke'de indirilen Saffat Suresi, okunması ve bilinmesi gerekenler arasında yer alır. Bu nedenle Türkçe ve Arapça anlamlarının bilinmesi gerekir. Sure, tüm kaynaklarda aynı isim ile bulunabilir. Bu nedenle Saffat Suresi 7-8-9. ayet okunuşu, Arapça ve Türkçe anlamı oldukça önemlidir.

Saffat Suresi 7-8-9. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 7. Ayet Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Saffat Suresi 7. ayetinin okunuşu ise aşağıdaki gibidir:

Ve hifzan min kulli şeytânin mârid(in)

Saffat Suresi 7. ayetin anlamı ise aşağıdaki gibidir:

Ve (gökyüzünü) itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk.

Saffat Suresi 8. Ayet Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Saffat Suresi 8. ayetinin okunuşu ve Türkçe anlamı aşağıdaki gibidir:

Lâ yessemme'ûne ilâ-lmele-i-l-a'lâ veyukżefûne min kulli cânib(in)

Saffat Suresi 8. ayetin anlamı ise aşağıdaki gibidir:

Onlar, artık mele-i a'lâ'ya (yüce topluluğa) kulak veremezler. Her taraftan taşlanırlar.

Saffat Suresi 9. Ayet Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Saffat Suresi 9. ayetin okunuşu ve Türkçe anlamı aşağıdaki gibidir:

Duhûrâ(an)(s) velehum 'ażâbun vâsib(un)

Kovulup atılırlar. Ve onlar için sürekli bir azap vardır.