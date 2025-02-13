Saffat Suresi, rehberlik konusunda özel bir yer tutar. Sure, insanın inanç yolculuğunu, geçmiş toplumlardan alınacak dersleri ve Allah'ın hakikati savunanlara olan yardımını anlatır. Bu anlatımlar, sadece tarihi bir bilgi değil; aynı zamanda insanın bugünkü yaşamına ışık tutan derin mesajlar içerir. Saffat Suresi 73-74-75. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın yaptığı seçimlerin sonuçlarını düşünerek mantıklı bir şekilde hareket etmesi gerektiğini anlatır.

Saffat Suresi 73-74-75. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 73-74-75. Ayet Okunuşu

73. Ayet: Fenzur keyfe kane akıbetül münzerın

74. Ayet: İlla ıbadellahil muhlesıyn

75. Ayet: Ve le kad nadana nuhun fe le nı'mel müccıbun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 73-74-75. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

73. Ayet: Bak, uyarılanların sonu nasıl oldu!

74. Ayet: Ancak Allah'ın ihlâslı kulları başka.

75. Ayet: Andolsun, Nûh bize dua edip seslenmişti. Biz ne güzel cevap vereniz!