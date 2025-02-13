Saffat Suresi'nin 79-81. ayetleri, Allah'ın peygamberlerine verdiği değeri ve onların örnekliğini ortaya koyan ayetlerdir. Bu ayetler, Hz. Nuh'un mücadelesini, Allah'a olan sadakatini ve O'nun mümin kullarına verdiği mükafatı anlatır. İman, sabır ve ihlasla Allah'a kulluk etmek, O'nun rızasına erişmenin anahtarıdır. Saffat Suresi 79-80-81. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bizlere Hz. Nuh'un hayatından alınacak derslerin, her çağda müminlere yol gösterecek nitelikte olduğunu göstermektedir.

Saffat Suresi 79-80-81. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 79-80-81. Ayet Okunuşu

79. Ayet: Selamün ala nuhın fil alemın

80. Ayet: İnna kezalike neczil muhsinın

81. Ayet: İnnehu min ıbadinel mü'minın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 79-80-81. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

79. Ayet: Âlemler içinde Nûh'a selam olsun!

80. Ayet: İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.

81. Ayet: Çünkü o, bizim mü'min kullarımızdandı.