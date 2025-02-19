Saffat Suresi Nuh, İbrahim, İsmail, İshak, Musa, Harun, İlyas, Lut, Yunus peygamberlerin hayat hikayelerine ve kıssalarına yer verir. Allah'ın peygamberlere olan desteklerine yer verirken de surede putperestlerin batıl inançları eleştirilmektedir. Sure, İnkarcıların ahiretteki pişmanlıkları ve birbirlerini suçlamalarının yanında Allah'ın samimi kullarının da cennet hayatındaki mutlu yaşayışlarından bahseder. Saffat Suresi 82-83-84. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı hem ahiret hayatı hem de peygamberlerin yaşamları hakkında bilgiler veren önemli sureler arasında yerini alır.

Saffat Suresi 82-83-84. Ayet Okunuşu

82. Sümme ağraknel aharın

83. Ve inne min şıatihı le ibrahım

84. İz cae rabbehu bi kalbin selım

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 82-83-84. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 82-83-84. Ayet Türkçe Anlamı

82. Sonra biz, diğerlerini suda boğduk.

83. Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarından idi.

84. Hani o, Rabbine temiz bir kalple gelmişti