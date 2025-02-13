Saffat Suresi'nin 85-87. ayetleri, Hz. İbrahim'in örnek alınacak mücadelesini anlatır. Bu ayetler, insanlara akıl yoluyla doğru yolu bulmaları gerektiğini hatırlatır. Şirkin anlamsızlığını ortaya koyarken, Allah'ın birliğini ve yüceliğini tefekkür etme çağrısı yapar. Kur'an-ı Kerim'in bu mesajı, günümüzde de geçerliliğini korumakta ve insanları hakikati anlamaya davet etmektedir. Saffat Suresi 85-86-87. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bu konular hakkında fikir vermektedir.

Saffat Suresi 85-86-87. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 85-86-87. Ayet Okunuşu

85. Ayet: İz kale li ebıhi ve kavmihı maza ta'büdun

86. Ayet: E ifken aliheten dunellahi türıdun

87. Ayet: Fe ma zannüküm bi rabbil alemın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 85-86-87. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

85. Ayet: Babasına ve halkına, "Siz neye tapıyorsunuz?" demişti.

86. Ayet: "Allah'tan başka birtakım düzmece tanrılar mı edinmek istiyorsunuz?

87. Ayet: Peki, âlemlerin rabbiyle ilgili düşünceniz nedir?"