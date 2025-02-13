Kur'an-ı Kerim, bu sorgulayıcı yaklaşımı teşvik eder. İnsanları akletmeye, gözlem yapmaya ve derinlemesine düşünmeye davet eden ayetlerle doludur. Saffat Suresi, bu bağlamda insanın düşünce dünyasına ayna tutar. Sure, evrenin yaratılışını, Allah'ın birliğini ve insanın bu düzen içindeki sorumluluklarını ele alır. Saffat Suresi 88-89-90. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ilahi mesajların evrenselliğini ve tüm insanlığı kapsayıcı yönünü açıkça ifade eder.

Saffat Suresi 88-89-90. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 88-89-90. Ayet Okunuşu

88. Ayet: Fe nezara nazraten fin nücum

89. Ayet: Fe kale innı sekıym

90. Ayet: Fe tevellev anhü müdbirın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 88-89-90. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Saffat Suresi, özellikle tevhid inancını pekiştirme ve peygamberlerin mücadelelerinden ibret alma açısından büyük bir öneme sahiptir. Surenin ayetleri, insanlara Allah'a olan imanlarını yenileme, O'na güvenme ve sabırlı olma konusunda rehberlik eder.

88-89. Ayet: İbrahim yıldızlara baktı ve "Ben hastayım" dedi.

90. Ayet: Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar.