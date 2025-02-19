Saffat Suresi 93-94. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Allah'ın birliğini ve kâinattaki düzeni vurgulayan Saffat Suresi 182 ayetten oluşmuştur ve Kur'an'ın 23. cüzünde yer alır. Sure adını saf tutmuş meleklere işaret eden ilk ayetten almıştır. Saffat Suresi'nin 93-94. ayetleri ise Hz. İbrahim'in putlarla olan mücadelesini ve tevhit inancını güçlendirme çabasını konu alır. Saffat Suresi 93-94. ayet okunuşu ile Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı incelendiğinde Hz. İbrahim'in mücadelesi daha iyi anlaşılacaktır.

Saffat Suresi 93-94. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 93-94. Ayet Okunuşu

Saffat Suresi, kâinattaki düzen ve Allah'ın birliğini anlatan bir suredir. Mekke'de indirilen bu sure, 182 ayetten oluşur ve Kur'an-ı Kerim'in 23. cüzünde yer alır. İlk ayetlerde saf tutmuş meleklerden, Allah'ın yüceliğinden ve ahiret hayatından bahsedilir. Sure aynı zamanda Nuh, Harun, İshak, İlyas, İsmail, Musa ve Yunus peygamberlerin tevhit mücadelelerine yer verir. Hz. İbrahim'in kıssasının bir bölümü ise 93-94. ayetlerde işlenir. Bu ayetlerin okunuşları ise şöyledir;

93.Ferağa aleyhim darbem bil yemın

94.Fe akbelu ileyhi yeziffun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Saffat Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Saffat Suresi 93-94. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Saffat Suresi'nin 93-94. ayetleri Hz. İbrahim'in putlarla olan mücadelesini konu alır. Bu ayetlerde Hz. İbrahim'in tevhit inancı uğruna gösterdiği cesaret ve kararlılık vurgulanır. Bu ayetlerin Türkçe anlamları ve mealleri şu şekildedir;

93. Ayet: Derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi.

94. Kavmi (telaş içinde) koşarak ona doğru geldi.