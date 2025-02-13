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Giriş Tarihi: 13.2.2025 10:32

Saffat Suresi 99-100. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

İnsan, hayatı boyunca birçok sınavla karşılaşır. Bu sınavlar, onun inancını, sabrını ve hakikate olan bağlılığını test eder. Saffat Suresi, bu sınavların bir yansıması olarak, Hz. İbrahim’in kıssasını ve onun hakikati savunurken karşılaştığı zorlukları detaylı bir şekilde ele alır. Hz. İbrahim’in, putperest bir toplumda tevhid inancını savunması ve bu uğurda gösterdiği cesaret, her çağın insanı için güçlü bir örnektir. Saffat Suresi 99-100. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı yol gösterici niteliktedir.

Saffat Suresi 99-100. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

İnanç mücadelesi, bireyin sadece kendisiyle değil; aynı zamanda toplumsal değerler ve geleneklerle de bir yüzleşmeyi içerir. Saffat Suresi'nin ayetleri, hakikatin yanında durmanın ne kadar zor ama bir o kadar da anlamlı bir yolculuk olduğunu hatırlatır. Bu yolculuk, yalnızca bir bireyin hikayesi değil; aynı zamanda insanlığın ortak bir değer mücadelesidir. Saffat Suresi 99-100. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın hakikati ararken Allah'ın rahmetine ve adaletine olan güvenini pekiştirir.

Saffat Suresi 99-100. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 99-100. Ayet Okunuşu

99. Ayet: Ve kale innı zahibün ila rabbı seyehdın

100. Ayet: Rabbi heb lı mines salihıyn

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 99-100. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

99. Ayet: İbrahim şöyle dedi: "Ben Rabbime (onun emrettiği yere) gideceğim. O bana yol gösterecektir."

100. Ayet: "Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla."

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Saffat Suresi 99-100. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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