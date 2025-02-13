İnanç mücadelesi, bireyin sadece kendisiyle değil; aynı zamanda toplumsal değerler ve geleneklerle de bir yüzleşmeyi içerir. Saffat Suresi'nin ayetleri, hakikatin yanında durmanın ne kadar zor ama bir o kadar da anlamlı bir yolculuk olduğunu hatırlatır. Bu yolculuk, yalnızca bir bireyin hikayesi değil; aynı zamanda insanlığın ortak bir değer mücadelesidir. Saffat Suresi 99-100. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın hakikati ararken Allah'ın rahmetine ve adaletine olan güvenini pekiştirir.

Saffat Suresi 99-100. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 99-100. Ayet Okunuşu

99. Ayet: Ve kale innı zahibün ila rabbı seyehdın

100. Ayet: Rabbi heb lı mines salihıyn

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Saffat Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Saffat Suresi 99-100. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

99. Ayet: İbrahim şöyle dedi: "Ben Rabbime (onun emrettiği yere) gideceğim. O bana yol gösterecektir."

100. Ayet: "Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla."