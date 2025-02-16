Safranbolu Amasra Arası Kaç Km? Amasra Safranbolu Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Amasra, sakin ve huzurlu atmosferiyle ziyaretçilerini etkileyen özel bir sahil kasabasıdır. Dar taş sokakları ve sahile uzanan balıkçı tekneleriyle, her köşesinde sıcak bir Karadeniz esintisi hissedilir. Deniz kenarındaki küçük çay bahçeleri ve balık restoranları, Amasra'nın kendine has lezzetlerini sunarken, dalgaların sahile vurduğu ritmik ses, şehrin huzur veren doğasını tamamlar. Safranbolu Amasra arası kaç km ve kaç saat sürer gibi sorular insanların bu güzel doğaya tanıklık etmesine olanak sağlar.

Safranbolu Amasra Arası Kaç Km?

Safranbolu ile Amasra arasındaki mesafe yaklaşık olarak 90 kilometredir. Yolculuk boyunca Batı Karadeniz'in yemyeşil doğası, sık ormanları ve zaman zaman yol boyunca açılan manzara noktaları eşliğinde ilerlenir.

Amasra Safranbolu Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özel araçla Safranbolu'dan Amasra'ya yapılan yolculuk, normal şartlarda 1,5 ila 2 saat arasında sürmektedir. Yol, genel olarak virajlı ve ormanlık alanlardan geçtiği için dikkatli sürüş gerektirir. Özellikle kış aylarında bu yollar, kar ve sis gibi doğa olayları nedeniyle daha dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Ancak, bahar ve yaz aylarında bu yolculuk, yemyeşil doğanın sunduğu manzaralar eşliğinde oldukça keyifli hale gelir.

Toplu taşıma ile seyahat etmek isteyenler için Safranbolu ile Amasra arasında direkt otobüs seferleri bulunmamaktadır. Ancak, Karabük ve Bartın üzerinden aktarmalı otobüslerle Amasra'ya ulaşmak mümkündür. Otobüsle yapılan bu yolculuk, güzergâh üzerindeki duraklamalar nedeniyle 2,5 ila 3 saat sürebilir. Fakat yol boyunca Karadeniz'in kıyı şeridinde ilerlemek, otobüs yolculuğunu daha keyifli hale getirebilir.