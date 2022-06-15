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Giriş Tarihi: 15.6.2022 18:20 Son Güncelleme: 15.6.2022 18:20

Safranbolu Nerede? Safranbolu Nereye Bağlı, Hangi İlimizdedir Ve Nasıl Gidilir?

Safranbolu Nerede? Safranbolu Nereye Bağlı, Hangi İlimizdedir Ve Nasıl Gidilir?

Safranbolu, ülkemizin tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan önemli ilçelerinden birisidir. Arnavut kaldırımları, şirin küçük sokakları, dünyaca meşhur Safranbolu Evleri ile ziyaretçilerinin beğenisini kazanan Safranbolu hakkında merak edilen detayları bir araya getirdik. Safranbolu hangi ilimizdedir? Safranbolu’na nasıl gidilir? Bu suallerin yanıtlarını ve Safranbolu hakkındaki detaylı bilgileri sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Safranbolu, edinilen bilgilere göre 1196 yılında Türk Egemenliğine geçmiştir. Osmanlı döneminde ise İstanbul'a giden yollardan bazılarının Safranbolu üzerinden geçmesi sebebiyle tarihte önemli bir konuma sahiptir. Peki, tarihi önemi ve doğal güzellikleriyle ile ilgileri üzerine çeken Safranbolu nereye bağlıdır? Safranbolu nerededir? İşte ayrıntılar...

Safranbolu Nerede, Hangi İlimizdedir?

Safranbolu, Karadeniz Bölgesinde yer alan Karabük ilimizin sınırları içinde yer alan bir ilçedir. Yaklaşık olarak 70.000 nüfusa ve 1.013 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. İl merkezinde 8 kilometre uzaklıktaki bu ilçe Karabük'ün en gelişmiş ve en büyük ilçesidir, ayrıca 1994 yılında UNESCO tarafından "Dünya Miras Listesi"ne dahil edilerek böylelikle bir Dünya kenti haline gelmiştir.

Safranbolu'na Nasıl Gidilir?

Tarih boyunca var olmuş birçok medeniyetin ve Osmanlı döneminin mimarisini, kültürünü ve sosyal yaşamını 1000'e yakın tarihi eserle dünyaya tanıtan Safranbolu ülkemizin en önemli turistik ilçelerinden birisidir. Safranbolu Evlerinden Bulak Mağarasına, Tokatlı Kanyonundan Eski Çarşıya, Kahve Müzesinden Kristal Terasa pek çok tarihi ve turistik cazibe merkezlerine ev sahipliği yapan Safranbolu'na hem karayolu hem de havayolu ile ulaşmak mümkündür.

Karayolu ile ulaşım tercih edenler Karabük merkezden hareket eden Safranbolu seferi yapan belediye otobüslerine binerek yahut özel araç ile ulaşabilirler. Diğer illerden Safranbolu'na gidecek olanlar ise neredeyse bütün otobüs firmalarından Safranbolu'ya direkt otobüs bulabilirler.

Safranbolu'na gitmek için havayolu tercih edenler ise, ilçe merkezine 130 kilometre uzaklıktaki Kastamonu Havalimanına iniş yaptıktan sonra özel araç yahut otobüs ile önce Karabük'e oradan da Safranbolu'na ulaşabilirler.

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Safranbolu Nerede? Safranbolu Nereye Bağlı, Hangi İlimizdedir Ve Nasıl Gidilir?
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