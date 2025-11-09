Sağ ayağını kaybeden Filistinli gazeteciye yılın ‘gazetecilik’ ödülü

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir otelde düzenlenen 5. Küresel Başarı Ödülleri ve bu yıl ilk kez düzenlenen törende Gazetecilik Ödülü Filistinli gazi gazeteci Sami Şahade'ye, ödülünü AK Parti Genel Başkan yardımcısı Hüseyin Yayman tarafından verildi.

İKİ AĞAYIM KOPSA DA GÖREVİME DEVAM EDECEĞİM

Ödül alan Filistinli Gazi Gazeteci Sami Şahade konuşmasında zalim İsrail ordusunun tankın gelen şarapnel parçasıyla sağ ayağım koptu İsrail zülmünü Dünya'ya duyurmak için iki ağayım kopsa da görevime devam edeceğim dedi.

Medya Ödülleri Mikhail Gusman ve Reşat Macit'e, Meslek Onur Ödülü Nur Viral'e, Türk Dünyası Ödülü Ömer Kocaman'a, Sanat Ödülü ise Gulyanag Mammadova'ya verildi. Bu yıl ilk kez takdim edilen 1. İsmail Gaspıralı Ödülleri kapsamında ise; Hizmet Ödülü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na, Gazetecilik Ödülü Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'e, Edebiyat Ödülü TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'e, Eğitim Ödülü İletişim alanında yaptığı çalışmalarla Prof. Dr. Zakir Avşar'a, Sanat Ödülü ise Kazak dombra sanatçısı Z. Zhangali Alimkhanuly'ye verildi.