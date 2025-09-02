Sagalassos odeonu ve Hadrianus Çeşmesi turizme kazandırılıyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve geçmişi M.Ö. 3000'lere uzanan Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'de Sagalassos Odeonu, Efes ve Kibyra'daki örneklerin ardından Türkiye'nin üçüncü büyük odeonu olma özelliğini taşıyor. Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Düzgün Tarkan, "Sagalassos'taki odeon, müzik gösterilerinin yanı sıra meclis toplantılarının da yapıldığı çok amaçlı bir yapı. Çeşme ve küçük taş bloklarla döşenmiş meydanla birlikte ortaya çıkarıldığında, kentin en hareketli noktalarından biri gün ışığına kavuşacak." dedi.

HADRİANUS ÇEŞMESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışmaları ile Burdur'un Ağlasun ilçesinde yer alan Sagalassos Antik Kenti'nde yeni bir tarihi miras ayağa kaldırılıyor. 2010 yılında suya kavuşturulan 1844 yıllık Antoninler Çeşmesi'nin ardından, bu kez Roma İmparatoru Hadrianus'aithafen inşa edilen 1892 yıllık Hadrianus Çeşmesi'nde çalışmalar hız kazandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, Sagalassos Kazı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru'nun koordinasyonunda 4 arkeolog, bir mimar, bir restoratör ve 23 işçiden oluşan ekip, yüksekliği 20 metreyi aşan iki katlı anıtsal çeşmenin restorasyonu için aralıksız çalışıyor. Çeşmenin gelecek yıl suya kavuşacağı kaydedildi. Hadrianus Çeşmesi'nin, Roma İmparatoru Hadrianus döneminde (M.S. 130-139) inşa edildiği biliniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Sagalassos, hem bilim dünyasına hem de turizme yeni bir tarihi değer sunmuş olacak.