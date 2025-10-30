Sağanak, dolu ve fırtına hayatı durdurdu

Meteoroloji'nin uyarılarına rağmen yurtta etkili olan yağış, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Zonguldak'ta denizin üzerinde hortumlar oluştu. Antalya'da fırtınanın etkisiyle ağaç araçların üzerine devrildi, 3 kişi yaralandı. Deniz sörfü yapan 2 sporcu, sığındıkları falezlerdeki mağaradan 6 saat sonra kurtarıldı.Zonguldak'ta denizde 3 hortum oluştu. Balıkçı ve küçük teknelerin de ani rüzgâr değişimlerine karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.Antalya'da sağanak yerini doluya bıraktı. Kuvvetli rüzgârla birlikte bazı ağaçlar ile işletmelerin tenteleri devrildi, masa ve sandalyeler savruldu. Kaleiçi'nde de bir ağaç, kafede oturan 3 kişinin üzerine devrildi. 2'si hafif yaralı 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından ağacın altından yaralı olarak kurtarıldı.Yörükoğlu Kavşağı'nda ise bir binanın metal çatısı, dolu ve şiddetli rüzgârın etkisiyle uçtu. Çatı, yol kenarındaki palmiye ağacına çarparak durdu.Yüksek kesimlerde ise dolu yağışı 10 santimetreye ulaştı. Dağlar karla kaplanırken araçlar yolda kaldı.Deniz sörfü yapan biri kadın 2 sporcu, aniden bastıran yağmur, dolu ve fırtına nedeniyle denizde mahsur kaldı. Kendi imkânlarıyla Atatürk Parkı altında bulunan falez kayalıklarında bir mağaraya sığınan sporcular, itfaiye ve AFAD tarafından 6 saat sonra kurtarıldı. Muş'ta ise hayvan otlatırken yıldırım isabet eden Ömer Aktaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.