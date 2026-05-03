Sağanak hayatı felç etti! 3 yaralı

Gaziantep'te sağanak yağış ve gök gürültülü fırtına şehir merkezi ve kırsal bölgelerdeki sele neden oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle araçlar yolda mahsur kalırken, çok sayıda ağaç, direk ve tabela devrildi. Fırtına nedeniyle Göllüce Mahallesindeki TOHM stadının tribünü devrildi. Bu sırada yağmurdan korunmak için tribünlere sığınan 3 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan şehrin farklı bölgelerinde mahsur kalan 10'u aşkın kişi de mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Yağmur ve fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç ve direk devrildi, bazı evlerin çatıları uçtu. Yağışın ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör