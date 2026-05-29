Sağanak ve dolu aniden vurdu

Meteoroloji günler öncesinden uyardı, dün beklenen oldu. Bayramın ikinci günü sağanak yağış özellikle yurdun batı, kuzey ve iç kesimlerini etkisi altına aldı. Edirne'de dün öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak şeklinde başlayan yağış, bazı bölgelerde doluya dönüştü. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerinin tenteleri ile kapalı çarşılara sığınarak korunmaya çalıştı.Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak ve dolu nedeniyle bazı iş yerleri ile apartman girişlerini su bastı, bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Kütahya'da aniden bastıran dolu ve sağanak bazı evlerin bodrum katlarında su baskınlarına yol açtı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dün öğleden sonra aniden bastıran şiddetli dolu 20 dakika boyunca etkili oldu. Misket büyüklüğüne ulaşan dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gök gürültülü sağanak şeklinde başlayan yağış, bazı bölgelerde doluya dönüştü. Megakent İstanbul'da dün öğleden sonra gökyüzü bulutlarla kaplanırken akşam saatlerinde sağanak yağış bazı bölgelerde etkili oldu.