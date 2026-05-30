Sağanak vurdu dereler taştı

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde bulunan ve kuraklık nedeniyle geçen yıl tamamen kuruyan Ayrancı Barajı, son yağışlarla birlikte yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak taşmaya başladı. Bölgedeki tarımsal sulama faaliyetlerinde kritik bir öneme sahip olan Ayrancı Barajı'nın tekrar dolarak taşmaya başlaması, yöre halkı ve üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Geçen yıl tamamen kuruduktan sonra bu yıl bereketli yağışlarla dolan baraj dronla havadan görüntülendi. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 7 yıl sonra kapakları açılan Özlüce, Pembelik ve Seyrantepe barajlarında su tahliyesi devam ediyor. Bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından Peri Çayı'nın yukarı havzasında yer alan Özlüce Barajı ile ardışık sistemdeki Pembelik ve Seyrantepe barajları tam doluluk seviyesine ulaştı. Özlüce Barajı'nda 6, Pembelik ve Seyrantepe barajlarında 2 gündür su tahliyesi devam ediyor. Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) 173 metre yükseklikten tahliye edilen su görsel şölene dönüştü.

EKİPLER SAHADA

Hatay'ın Dörtyol ve Hassa ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı çaylar ve dereler taştı, ev ile bahçeleri su bastı. Dörtyol ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Deliçay ve Özerli Çayları taştı.

Ordu'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, küçük çaplı heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar çalışmalar sonucu açıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi. Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Düziçi ilçesine bağlı Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri, evlerde biriken suyu tahliye etti.

Bolu'nun Aladağlar bölgesinde piknik yaparken yanlarındaki ağaca yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 3 kişiden biri taburcu edildi, durumu ağır olan genç kadın ve diğer bir yaralı daha Kocaeli'ye sevk edildi.

SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı. Buna göre Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Giresun ve Trabzon çevreleri ile Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.