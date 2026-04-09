Sağanak yağış dereleri taşırdı

Osmaniye'de, önceki gün başlayan şiddetli sağanak yağış Kadirli ilçesinden geçen ve Savrun Çayı ile birleşen Bülbül Deresi'ni taşırdı. Yine ilçeden geçen Savrun Çayı'nın debisinin yükselmesiyle de kent merkezinde yer yer 5 metreye ulaşan sel oluştu. Taşkın, dere kenarındaki minibüs durağının yazıhanesini ve bir yaya köprüsünü yıktı. Araçlar sulara gömülürken bu sırada bir otomobil sele kapıldı. Kadirli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün bahçesine sürüklenen otomobil, yaklaşık 5 metre derinliğindeki suya gömüldü. Otomobilden çıkamayan Hüseyin Kul (69) ile Fatih Ambarcıoğlu (66) hayatını kaybetti. Belediye ekipleri tarafından güçlükle otomobilden çıkartılan cenazeler Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede 127 ev ile 21 işyerinin tamamen sular altında kaldığı, yüzlerce aracın da suya gömüldüğü belirlendi.