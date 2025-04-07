Sağanak yağışta kayan İETT otobüsü duvara çarptı:  5 kişi yaralandı

Kaza saat 18.30 sıralarında İkitelli OSB Mahallesi Süleyman Demirel Caddesinde meydana geldi. Yunus Emre Mahallesi - Fenertepe hattında 78C hat numarası ile hizmet veren İETT otobüsü, sağanak yağışın etkisi ile kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde araçtaki yolculardan 5'inin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapanan cadde, otobüsün çekici ile kaldırılmasının ardından tekrar araç geçişlerine açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.