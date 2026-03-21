Haberler Yaşam Haberleri Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı: 36 ilaç geri ödeme kapsamına alındı
Giriş Tarihi: 21.03.2026 14:08

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, diyabet, hemofili, enfeksiyon hastalıkları, alerji aşıları ve kan ürünleri başta olmak üzere 36 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını bildirdi.

  • ABONE OL

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından "Bayramımızın bereketi, yerli şifa müjdesi" başlığıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Diyabet, hemofili, enfeksiyon hastalıkları, alerji aşıları ve kan ürünleri başta olmak üzere 27'si yerli olarak üretilen toplam 36 ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı. Vatandaşlarımızın en güncel tedavilere erişimini güçlendirmeye, sağlıkta yerli üretimi desteklemeye kararlılıkla devam ediyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz