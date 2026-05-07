Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Dünyanın sayılı sağlık hizmeti sunan ülkelerinden biri haline geldik

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlık'ta düzenlenen "Renkli Doopler Ultrasonografi Cihazı Geliştirme Projesi" imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada sağlık hizmetleri anlamında en iyi ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Türkiye, insan gücü ve altyapısıyla dünyanın sayılı sağlık hizmeti sunan ülkelerinden biri haline geldi." dedi.

Türkiye'nin Kovid-19 salgını ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde önemli bir sağlık sınavı verdiğini ifade eden Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu iradesiyle sağlıkta birçok şeyin yeni başlangıcını yaptık. Türkiye, sağlık anlamında sadece hizmetinde değil, artık yeni teknoloji üretmesinde, yeni cihaz, malzeme ve yeni şeyler söylemesinde daha yolun ilk adımlarını atıyor. Sağlık sektörü, Türkiye'nin lokomotif sektörü haline gelecektir." diye konuştu.

Memişoğlu, sağlıkta 10 yılda 50 milyar dolarlık ihracat hedeflerinin olduğunu vurgulayarak, "Biz bunu rahatlıkla başarabileceğimize eminiz. Hem insan gücümüz hem siyasi irademiz hem lider vizyonumuz bu konuda bunu başarmamız için yeterli." dedi.

FİRMALARA YATIRIM ÇAĞRISI

Türkiye'nin siyasi istikrarı, insan gücü ve gelişmişliği bakımından bugün dünyanın göz bebeği olması gerektiğini belirten Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle sağlık sektöründe dünyadaki birçok yatırımcı, sektöre katkı veren firmalara sesleniyorum. Türkiye'nin bugün sizler için yatırımın, ortaklığın en iyi olabileceği ülke olduğunu özellikle iyi belirtmek istiyorum. İnsan gücüyle, altyapısıyla bunu başarabilecek bir ülkedir. Onun için özellikle yurt dışından doppler ultrason üretimini beraber yapmayı, Türkiye'ye güvenerek yatırım yapmayı kabul eden ve bizim paydaşımız, ortağımız olan iki firmaya ve ülkeye teşekkür etmek istiyorum. Gelecekte Türkiye, sağlık üretimi ve teknolojisi anlamında dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi olacaktır. Biz sadece cihazdan bahsetmiyoruz. Biz esasında, sağlıkta yeni şeyler söyleyebilecek kapasiteye, insan gücüne ve iradesine sahip bir ülkeden bahsediyoruz."

"KLİNİK ÇALIŞMALARI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Bakan Memişoğlu, bugün Türkiye'de klinik araştırmaların daha çok Faz 3 olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Yerli fikirlerin oluşturduğu faz çalışmalarında özellikle Faz 1'de yeterli olmadığımızı görüyoruz. O nedenle fikrini, bilgisini bilim insanlarımızın üretime ve yeni şeyler söylemesi kolaylığını sağlamak için bir ekosistem oluşturuyoruz. Bunu 1,5 senedir çalışıyoruz ve yavaş yavaş işte bugün ultrasonda, CAR-T tedavisi ve aşıda olduğu gibi daha çok yakın zamanda birçok şeyi göreceğiz, birçok yeni şeyleri söyleyeceğiz. Bunun için de klinik çalışmaları çok önemsiyoruz."

"TÜRKİYE'NİN SADECE BİR PAZAR DEĞİL, ORTAK OLDUĞUNU BELİRTMEK İSTİYORUM"

Fikirlerin ürün haline gelmesi için Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde "uretensaglik.gov.tr" portalını oluşturduklarını aktaran Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Bu portalda herhangi bir fikrin veya bilim insanımızın bilgisiyle ürettiği, yeni şey söyleyeceği alanlara başvurulabileceği, aynı zamanda bunu sanayiciyle, üreticiyle buluşturacağımız bir ekosistem ve portal oluşturduk. Böylece esasında birçok fikri olan arkadaşımızın da sağlıkla ilgili fikirlerini geliştirebileceği TÜSEB'in lokomotif olarak ortaya koyacağı bir sistemi oluşturduk.

Türkiye nasıl sağlık hizmetini iyi sunmuşsa, üretimini de teknolojisini de bilgisini de sağlıkta üretecektir. Nasıl savunma sanayisinde bunu başardıysak, sağlık sanayisinde de teknolojisinde de bunu rahatlıkla başaracağımıza inanıyorum. Onun için herkesin bu açıdan bakmasını, dünyadaki sağlıkla ilgili yatırımcıların da artık Türkiye'nin sadece bir pazar değil, ortak olduğunu ve beraber çalışabileceğini bilmelerini, Türkiye'ye gelip beraber yeni şeyler söyleyebileceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Türkiye'nin 2 sene sonra yüzde 70 yerlilik oranıyla kendi ultrasonunu geliştirmek için yola çıkan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyor, teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Bakan Memişoğlu, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ve firma yöneticileri, "Renkli Doopler Ultrasonografi Cihazı Geliştirme Projesi"ni imzaladı.