Sağlık Bakanı Memişoğlu: Deprem bölgesinde 36 hastane ile yaraları sardık sarmaya devam ediyoruz

Açılış töreninde konuşan Bakan Memişoğlu, Elâzığ'ın ilim pınarlarından biri olan Fırat Üniversitesi'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu bereketli topraklarda böylesine güzel bir sağlık yatırımını hayata geçirmenin mutluluğunu hep birlikte paylaşıyoruz" dedi. Fırat Üniversitesi'nin yetiştirdiği nitelikli insan kaynağı ve sağlık alanındaki güçlü altyapısıyla hem Elâzığ'a hem de bölgeye önemli katkılar sunduğunu belirten Bakan Memişoğlu, açılışı yapılan yeni Diş Hekimliği Fakültesi binası ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin bu güçlü birikimi daha ileriye taşıyacağını söyledi. 183 diş ünitine sahip hastanenin gelişmiş altyapısıyla şehre ve çevre illere hizmet vereceğini ifade etti.

"23 YILDA DİŞ SAĞLIĞINDA DEVRİM YAŞANDI"

Türkiye genelinde ağız ve diş sağlığı alanında ulaşılan kapasiteye dikkat çeken Bakan Memişoğlu, 23 yıl önce ülkede yalnızca 14 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bulunurken, bugün 137 hastane ve 275 merkezle hizmet verildiğini açıkladı. 81 ilde 53 bin 635 diş hekiminin görev yaptığını, bunlardan 7 bin 597'sinin üniversitelerde bulunduğunu belirten Bakan, toplam 17 bin 912 diş ünitiyle vatandaşlara hizmet sunulduğunu kaydetti. Sadece son bir yılda 31 milyon 840 bin muayene ve tedavi gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Memişoğlu, koruyucu hekimliği en önemli vizyonlarından biri olarak gördüklerini, Sağlıklı Hayat Merkezleri aracılığıyla koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerini ücretsiz sunduklarını vurguladı.

"SAĞLIK ORDUMUZ 1,5 MİLYONU AŞTI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda sağlığın her alanında büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Memişoğlu, bugün 27'si şehir hastanesi olmak üzere 1.524 hastane, 271 bini aşkın yatak kapasitesi ve 1,5 milyonluk sağlık ordusuyla günlük 3 milyondan fazla vatandaşa hizmet sunduklarını belirtti. Pandemi ve depremler gibi büyük sınavlarda, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde dahi sağlık hizmetleri aksarken, Türkiye'nin güçlü altyapısı ve fedakâr sağlık çalışanları sayesinde bu süreçleri başarıyla yönettiğini ifade eden Bakan Memişoğlu, 6 Şubat depremlerinde yitirilen canları rahmetle andı. Depremlerden etkilenen 11 ilde toplam 5 bin 864 yatak kapasiteli 36 kamu hastanesinin inşaatını hızla tamamladıklarını sözlerine ekledi.

"KAMU, ÜNİVERSİTE VE ÖZEL SEKTÖR BİR BÜTÜNÜZ"

Üniversite hastanelerinin sağlık sisteminin en önemli basamaklarından olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Biz kamu, üniversite ve özel sektörüyle bir bütünüz ve ben tüm bu büyük ailenin Bakanıyım. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefimiz için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Dünyada ve yakın coğrafyada yaşanan üzücü olaylara da değinen Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde barışın, huzurun ve iyiliğin temsilcisi olmayı sürdürdüğünü belirtti. "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeliyle Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Bakan Memişoğlu, "Bu kıymetli sağlık yatırımının şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.