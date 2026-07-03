Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Aksaray’da

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaret için Aksaray'a geldi. İlk önce Aksaray Valiliğini ziyaret eden Bakan Memişoğlu, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, "Bizim öncelikli hedefimiz vatandaşlarımızın sağlıklı kalmasını sağlamaktır. Sağlığımızı kaybetmeden kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bunun için toplumumuzun hareketli yaşam, sağlıklı beslenme, kilo kontrolü ve bağımlılıklarla mücadele konularında daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle şunu rica ediyorum; Sağlık Bakanlığımızın sağlık tesislerine sadece hasta olduğunuz zaman gitmeyin. Sağlıklı kalmak için de aile sağlığı merkezlerimize, sağlıklı hayat merkezlerimize ve birinci basamak sağlık kuruluşlarımıza başvurun. Aile sağlığı merkezlerimizde, sağlıklı hayat merkezlerimizde ve toplum sağlığı merkezlerimizde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist desteğinden ücretsiz yararlanabilirsiniz. Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile kanser taramaları da ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bu hizmetlerden mutlaka faydalanın" dedi.

'HAREKET ET, YAŞINI ÖĞREN, SAĞLIKLI YAŞA'

Türk toplumunun yüzde 65'inin fazla kilolu olduğunu ya da obezite riski yaşadığını ifade eden Bakan Memişoğlu, "Hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme önemli sağlık sorunlarına yol açıyor. Bu nedenle 'Hareket Et, Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyasını başlattık. Bugüne kadar 1 milyon 200 binden fazla vatandaşımızın hareket kapasitesini, kas gücünü ve biyolojik yaşını değerlendirerek gerekli durumlarda fizyoterapistlerimize yönlendirdik. Amacımız hastalık oluştuktan sonra tedavi etmekten önce, hastalık oluşmadan vatandaşlarımızın sağlığını korumaktır. Bugün Aksaray'da da bir kez daha görüyoruz ki Türkiye, sağlık altyapısı ve sunduğu hizmetlerle dünyanın en güçlü sağlık sistemlerinden birine sahiptir. Biz de gece gündüz çalışarak bu hizmetleri daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.