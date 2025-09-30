Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı için geri sayım! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı ne zaman, branşlar açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞİYOR

Sağlık Bakanlığı, 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu alımlar, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden tercihlerini 6 Ekim 2025 tarihine kadar yapabilecek. Tercihler, sadece ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kabul edilecek.

ÖSYM AİS üzerinden açılan KPSS-2025/5 Tercih ekranı ile alımlar gerçekleşiyor.

