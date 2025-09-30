Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı için geri sayım! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı ne zaman, branşlar açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuru ekranı binlerce iş arayanın gündeminde yer alıyor. Türkiye İş Kurumu üzerinden açılacak başvurularla birlikte adaylar işlemlerini gerçekleştirecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri adayların en çok merak ettiği detaylar arasında yer alıyor. Peki, alımlar hangi illerde yapılacak, hangi branş ve kadrolar olacak, ilanlar yayımlandı mı? İşte, detaylar:
Sağlık Bakanlığı, 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu alımlar, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden tercihlerini 6 Ekim 2025 tarihine kadar yapabilecek. Tercihler, sadece ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kabul edilecek.
ÖSYM AİS üzerinden açılan KPSS-2025/5 Tercih ekranı ile alımlar gerçekleşiyor.
18 bin kişinin içinde Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı da yapacak. Sürekli işçi alımı için ilanlar İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanların yayımlanma tarihi ve başvuru şartları İŞKUR tarafından duyurulacak. Adayların, İŞKUR'un resmi internet sitesini takip etmeleri önem taşıyor.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu önümüzdeki günlerde ilanların yayımlanacağı açıkladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.
15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.
Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır.
Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."