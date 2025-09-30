Haberler Yaşam Haberleri Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı için geri sayım! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı ne zaman, branşlar açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 30.9.2025 08:52

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımın 15 bin 247’si sözleşmeli personel, 2 bin 753’ü ise sürekli işçi olarak gerçekleştirilecek. Sözleşmeli personel alımı için başvurular 29 Eylül 2025 itibarıyla başladı ve 6 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden KPSS-2025/5 tercih kılavuzu doğrultusunda işlemlerini gerçekleştiriyor. Sürekli işçi alımı için ise ilanlar İŞKUR üzerinden yayımlanacak. Peki; 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl, başvuru ekranı açıldı mı?

Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuru ekranı binlerce iş arayanın gündeminde yer alıyor. Türkiye İş Kurumu üzerinden açılacak başvurularla birlikte adaylar işlemlerini gerçekleştirecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri adayların en çok merak ettiği detaylar arasında yer alıyor. Peki, alımlar hangi illerde yapılacak, hangi branş ve kadrolar olacak, ilanlar yayımlandı mı? İşte, detaylar:

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞİYOR

Sağlık Bakanlığı, 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu alımlar, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden tercihlerini 6 Ekim 2025 tarihine kadar yapabilecek. Tercihler, sadece ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kabul edilecek.

ÖSYM AİS üzerinden açılan KPSS-2025/5 Tercih ekranı ile alımlar gerçekleşiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

18 bin kişinin içinde Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı da yapacak. Sürekli işçi alımı için ilanlar İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanların yayımlanma tarihi ve başvuru şartları İŞKUR tarafından duyurulacak. Adayların, İŞKUR'un resmi internet sitesini takip etmeleri önem taşıyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu önümüzdeki günlerde ilanların yayımlanacağı açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.

15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.

Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır.

Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

