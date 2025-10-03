SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 753 İŞÇİ ALIMI 2025: İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı açıldı mı, branşlar belli oldu mu?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.

15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin personel alımı yapılacaktır.

Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır.

Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."