SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI İLANI 2025 | Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı ilanı yayımlandı mı, başvurular ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı süreci devam ediyor. Toplam 18 bin kişilik istihdamın ilk aşamasında 15 bin 247 sözleşmeli personel için başvurular ÖSYM üzerinden yapılırken, geriye kalan 2 bin 753 işçi alımı İŞKUR tarafından ilan edilecek. İş arayan adaylar, yayımlanacak ilan ile başvuru tarihleri ve koşullarını takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı başvuurları ne zaman? İşte, detaylar...
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır." ifadelerini kullandı. Bakan Memişoğlu açıklamasında sürekli işçi alımı ilanının İŞKUR tarafından önümüzdeki günlerde ilan edileceğini ifade etti.
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı başvuru ilanları yayına alındıktan sonra başvuru işlemleri esube.iskur.gov.tr adresinden yapılacak. Adaylar e-Devlet üzerinden veya alternatif olarak Alo 170 hattı aracılığıyla başvuru yapabilecek.
İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu yapabilmek için adayların sisteme kayıt yaptırması gerekiyor. Adayların ilk olarak özgeçmiş oluşturma işleminin ardından iş arama statüsünü aktif hale getirmesi isteniyor. Ardından ise " İş İlanları" sekmesinden kişisel durum, meslek, öğrenim bilgisi doldurulmuş şekilde aktif ilanlar görüntülenebiliyor.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanlarına ulaşabilmek için adayların üst bölümde bulunan arama çubuğuna " Sağlık Bakanlığı" yazarak aktif ilanları görüntüleyebilecek.
Sağlık Bakanlığı ikinci etapta işçi alımı yapılacak kadrolar henüz açıklanmadı. İlk etapta Mayıs ayında yapılan alımlarda kadro dağılımı şu şekildeydi;
3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı"