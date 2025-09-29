SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI İLANI 2025 | Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı ilanı yayımlandı mı, başvurular ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı süreci devam ediyor. Toplam 18 bin kişilik istihdamın ilk aşamasında 15 bin 247 sözleşmeli personel için başvurular ÖSYM üzerinden yapılırken, geriye kalan 2 bin 753 işçi alımı İŞKUR tarafından ilan edilecek. İş arayan adaylar, yayımlanacak ilan ile başvuru tarihleri ve koşullarını takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı başvuurları ne zaman? İşte, detaylar...