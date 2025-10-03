Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak! İŞKUR ile sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?

Sözleşmeli personel alımı için başvurular 29 Eylül 2025 itibarıyla başladı ve 6 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden tercihlerini yapıyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ilanı ise İŞKUR üzerinde yer alacak. Bakan Kemal Memişoğlu ilanın önümüzdeki günlerde Türkiye İş Kurumu sayfasında yer alacağını açıklamıştı. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 2753 işçi alımı başvuruları başladı mı?
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı kapsamında 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı yapacak. ÖSYM AİS üzerinden açılan KPSS 2025/5 tercihleri 6 Ekim 2025 tarihine kadar yapabilecek. Detaylar yayımlanan Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 Tercih Kılavuzu üzerinden öğreniliyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro ve branş dağılımı, alım yapılacak iller ve kontenjan bilgisi İŞKUR üzerindeki ilanlarla takip edilecek. Bu kapsamda resmi internet sitesini takip etmek önem taşıyor.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.
15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin personel alımı yapılacaktır.
Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır.
Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."